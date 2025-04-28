В последнее время отношения между США и Китаем продолжают ухудшаться и наряду с экономическими санкциями и пошлинами, введенными президентом Трампом, ситуация в сфере военной безопасности также накаляется. США предпринимают шаги, направленные на сдерживание Китая и, судя по последним новостям, в этом контексте начали происходить все более провокационные инциденты. Пишет китайский портал Sohu, перевод представлен изданием Discover24.ru.

Так, несколько дней назад китайские официальные СМИ, в том числе CCTV, опубликовали видеоролик, на котором зафиксировано столкновение китайского и американского палубных истребителей в воздухе. На видео видно, как китайский истребитель J-15, принадлежащий Народно-освободительной армии Китая (НОАК), вступает в воздушное противостояние с американским истребителем F-18 Super Hornet. В момент столкновения расстояние между двумя самолетами было всего 20–30 метров, что указывает на крайне близкое взаимодействие. Это стал первый случай официального показа воздушного столкновения между китайским и американским истребителями на такой малой дистанции, что является явным сигналом о возрастании напряженности в воздушном пространстве.

На официальном видео, несмотря на явную конфронтацию, не указывается точное время и место инцидента, но очевидно, что истребители обеих стран являются палубными, что позволяет предположить, что их столкновение произошло в ходе операций китайского авианосца “Шаньдун” в международных водах. Согласно слухам, авианосная группа НОАК проводила дальние учения, когда она была атакована палубными истребителями F-18 с американского авианосца. В ответ истребители J-15 с китайского авианосца немедленно поднялись в воздух для перехвата и между сторонами произошло крайне близкое воздушное столкновение.

Этот инцидент, запечатленный CCTV, может быть воспринят как явное демонстрация решимости Китая не мириться с вмешательством и угрозами со стороны США. В условиях нестабильности в международной обстановке официальные кадры, где китайские истребители перехватывают американские самолеты, можно трактовать как сигнал о готовности Китая к более решительным действиям в ответ на внешние провокации. Это также может служить напоминанием о том, что Китай не потерпит вмешательства в свои внутренние дела, включая ситуацию вокруг Тайваня, и будет готов отразить любую агрессию, независимо от того, кто будет стоять за атакой.

В случае возникновения конфликта между США и Китаем основным очагом напряженности может стать Тайвань, а военные действия, скорее всего, будут разворачиваться в западной части Тихого океана, где обе стороны имеют свои интересы. Если такой конфликт действительно начнется, США, как предполагается, направят свои ударные авианосные группы в этот регион, чтобы поддержать Тайвань. Однако китайские военные явно не боятся встречаться с такими силами и готовы противостоять американским авианосцам.

Силы палубных самолетов НОАК, таких как J-15, продемонстрировали свою решимость не уступать в воздухе, проделав смелое перехватывающее маневрирование, несмотря на угрозу со стороны американских истребителей. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки китайских летчиков и готовности действовать решительно. Военные эксперты также отмечают, что палубный истребитель J-15 имеет ряд технических преимуществ перед своим американским конкурентом F-18, таких как большая максимальная скорость, лучшая маневренность и возможности для использования более дальнобойных ракет.

Важно отметить, что китайский истребитель J-15 способен нести ракеты класса “воздух-воздух” большой дальности, что дает ему преимущество в возможном воздушном бою. Например, ракеты PL-15, которые могут нести китайские истребители, обладают дальностью более 200 километров, в то время как американские ракеты AIM-120, устанавливаемые на F-18, имеют максимальную дальность около 100 километров. Это дает китайским летчикам возможность поразить цель на большем расстоянии, не давая противнику шанса на ответный удар.

Кроме того, китайские авианосцы, такие как “Шаньдун”, оснащены мощными палубными истребителями, которые, несмотря на использование взлетных трамплинов, обладают достаточно хорошими характеристиками для выполнения боевых задач. На авианосце “Шаньдун” установлены три взлетно-посадочные площадки, что позволяет эффективнее развертывать боевую авиацию и поддерживать ее готовность к действиям в любой момент.

Таким образом, инцидент с перехватом американского F-18 истребителем J-15 стал еще одним шагом в долгосрочном процессе, который показывает, что Китай готов активно защищать свои интересы, не боясь конфликтов с США. Военные столкновения, происходящие в воздушном пространстве, могут в будущем стать лишь предвестием более серьезных столкновений, если не удастся найти дипломатические пути урегулирования напряженности между двумя мировыми державами.