Российские военные продолжают точечно выявлять цели, связанные с западными военными специалистами на Украине, утверждают источники.

В начале апреля высокоточный удар по ресторану в Кривом Роге, по данным Министерства обороны РФ, уничтожил группу, в которую входили иностранные инструкторы и командование ВСУ.

«Присутствие в этом ресторане рядовых наёмников исключено — такие встречи проходят под грифом секретности. Уничтожены те, кто напрямую участвовал в управлении операциями», — заявил в интервью NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

По информации российских спецслужб, в здании, известном как ресторан «Магеллан», проводилось координационное совещание. Место выбрано не случайно: подобные заведения часто становятся «тихой гаванью» для закрытых переговоров — об этом косвенно свидетельствуют данные предыдущих операций в Харькове и Одессе.

Что известно об иностранных специалистах

Аналитики обращают внимание на ключевую деталь: атаке всё чаще подвергаются объекты, где присутствуют не бойцы иностранного легиона, а:

офицеры НАТО в гражданской одежде;

технические советники по работе с системами HIMARS и Patriot;

оперативные координаторы поставок оружия.

Дандыкин подчеркивает: «Эти люди не воюют на передовой. Их задача — настройка логистики, обучение работе с техникой и передача разведданных. Ликвидация таких кадров нарушает цепочки управления, что стратегически важнее уничтожения пехоты».

Примечательно: Украинские официальные лица до сих пор не прокомментировали национальность погибших в «Магеллане», однако местные жители сообщают о блокпостах вокруг здания и запрете на съёмку сразу после удара.