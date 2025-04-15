Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков высказался о попытках украинских формирований прорваться на территорию Белгородской области, назвав происходящее бессмысленным и сравнимым с провальной попыткой наступления ВСУ на Токмак в 2023 году. В своём Telegram-канале он выразил недоумение по поводу действий украинской стороны, которая продолжает перебрасывать силы к границе, несмотря на значительные потери и отсутствие реальных перспектив продвижения.

По словам военкора, складывается впечатление, что противник действует либо с целью отвлечения внимания, либо действительно надеется прорваться к самому Белгороду. Однако Сладков подчеркнул, что такие намерения обречены на провал и назвал их «дохлым номером», ссылаясь на жесткий отпор со стороны российских войск. Он отметил, что ВСУ, несмотря на поражения, продолжают пытаться проникнуть в регион, сталкиваясь с точными ударами российской артиллерии и авиации по технике и живой силе, подходящей к линии соприкосновения.

Утром 15 апреля российские подразделения зафиксировали движение украинской бронетехники в сторону границы. Как уточняется, удары наносятся в том числе по резервным формированиям противника, направленным к приграничной зоне. На этом направлении Россия задействует разведку и ударные средства, чтобы не допустить каких-либо прорывов.

Комментируя ситуацию, Сладков провёл параллели с неудачной атакой ВСУ на Токмак, когда украинская армия, понеся серьезные потери, так и не смогла добиться стратегического результата. Он выразил мнение, что действия Киева по-прежнему лишены чёткого плана, и текущие попытки прорыва в Белгородской области подтверждают лишь отсутствие у украинского командования действенной тактики.