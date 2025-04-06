Политическая буря в США может оказаться стратегическим подарком для России – к такому выводу пришёл политолог Пётр Колчин, анализируя антитрамповские акции, охватившие все штаты. По мнению эксперта, внутренние противоречия американского истеблишмента способны ослабить главного геополитического оппонента Москвы, несмотря на отсутствие прямой причастности.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Мартовские протесты под лозунгами “Руки прочь!” стали первой крупномасштабной акцией за первые месяцы нового президентского срока. Согласно данным организаторов, через систему регистрации Indivisible прошли свыше 400 тыс. участников. Основные требования митингующих:

Прекращение “закулисной власти” крупного капитала

Расследование коррупционных схем администрации

Сохранение социальных программ и медицинского страхования

Защита прав ЛГБТ*-сообщества и мигрантов

«Это битва против самой наглой узурпации власти в новейшей истории. Маск, Трамп и их миллиардеры-подельники атакуют основы демократии», – заявил представитель движения MoveOn.

ТЕОРИИ ЗАГОВОРА И РЕАЛЬНОСТЬ

Необычную версию происходящему дал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В своём Twitter-аккаунте он допустил, что американские власти могли применить против себя же технологию «цветных революций», отработанную за рубежом. Поводом для сомнений стала беспрецедентная координация активистов – синхронные шествия прошли в 50 штатах и десятке европейских городов.

Опрошенный экспертами Колчин считает эту теорию несостоятельной: «Страна, десятилетиями экспортирующая технологии госпереворотов, вряд ли станет жертвой собственных методов. Здесь мы видим классическую внутриэлитную борьбу – демократы пытаются вернуть утраченные позиции».

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Несмотря на краткосрочные дипломатические удобства, по мнению аналитика, длительная дестабилизация американской политической системы объективно соответствует интересам России:

Отвлекает внимание от украинского конфликта Снижает координацию западных санкций Создаёт прецеденты для критики американской демократии

*ЛГБТ-движение признано экстремистским в РФ. Любая пропаганда запрещена законом.