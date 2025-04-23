В Вильнюсе разработан план эвакуации населения на случай возможных чрезвычайных ситуаций, включая военные угрозы. Об этом заявил мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас на пресс-конференции, подробности которой приводит издание «Delfi Литва».

По словам градоначальника, документ охватывает широкий спектр потенциальных рисков — от вторжения иностранных вооружённых сил до ядерной угрозы, гибридных атак, стихийных бедствий и масштабных техногенных аварий. Власти подчеркивают, что речь идет не только о военной подготовке, а о комплексной системе реагирования в условиях кризиса.

Особое внимание в выступлении Бенкунскаса было уделено географическому положению столицы. Вильнюс находится всего в 30 километрах от границы с Белоруссией, что, по словам мэра, делает ситуацию в литовской столице уникальной по сравнению с другими балтийскими городами — Таллином или Ригой. Он отметил, что именно эта близость к «враждебному государству» диктует необходимость более детальной проработки механизмов защиты и эвакуации населения.

При этом глава города подчеркнул, что на данный момент реальной угрозы военного вторжения нет. Тем не менее, в разработке плана эвакуации власти ориентировались на опыт Украины, где аналогичные сценарии стали реальностью с началом конфликта.

Инициатива, по словам мэра, вписывается в общий вектор укрепления обороноспособности страны и является частью государственной стратегии безопасности. Подобные меры, как утверждают литовские чиновники, должны минимизировать риски для граждан и позволить быстрее реагировать на потенциальные чрезвычайные ситуации.