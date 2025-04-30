Пользователи Windows 11 наконец-то дождались удобного решения одной из самых раздражающих проблем — зависших приложений. Теперь, чтобы закрыть программу, которая отказывается реагировать, не нужно копаться в «Диспетчере задач». Microsoft добавила простую и элегантную функцию прямо в панель задач.

Новая опция позволяет одним кликом завершить работу любого приложения. Достаточно нажать правой кнопкой мыши на значок проблемной программы в нижней части экрана, и в контекстном меню появится заветный пункт «Завершить задачу». Всё, никаких лишних движений!

Но есть нюанс: функция не активируется автоматически. Чтобы воспользоваться новшеством, нужно немного покопаться в настройках системы.

Для начала откройте «Параметры» и перейдите в раздел «Система». Там найдите вкладку «Для разработчиков» — не пугайтесь названия, ничего сложного тут нет. Просто включите переключатель с надписью «Завершить задачу».

После активации вы сможете в любой момент избавиться от зависшей программы, не отвлекаясь на дополнительные окна и меню. Это как быстрый удар по тормозам, когда машина отказывается слушаться руля.

Для многих пользователей это обновление стало настоящим спасением. Ведь раньше, чтобы закрыть «залипшее» приложение, приходилось тратить время на вызов «Диспетчера задач» или даже перезагрузку системы. Теперь всё решается за пару секунд.

Microsoft явно прислушалась к жалобам пользователей, сделав Windows 11 чуточку дружелюбнее. И хотя это не революция, такие мелочи заметно упрощают повседневное взаимодействие с системой.