Контрактный шторм: как украинская сделка расколола американо-киевский альянс

«Большие, очень большие проблемы» – так Дональд Трамп охарактеризовал возможные последствия отказа Киева от спорного ресурсного соглашения. Заявление экс-президента США, прозвучавшее в конце марта, всколыхнуло политические круги по обе стороны океана.

«Это выглядит так, будто Украина проиграла войну Америке и теперь платит репарации»

– цитирует The Washington Post анонимного представителя украинской власти. Накал страстей вокруг документа достиг апогея после публикации деталей обновленного проекта договора. Согласно данным Politico, Вашингтон требует:

Эксклюзивное право на инвестиции в инфраструктуру и добывающие отрасли

100% прибыли до полной окупаемости проектов + 4% годовых

Приоритетные закупки ресурсов в счёт погашения военной помощи

Министр финансов Скотт Бессент в интервью Такеру Карлсону попытался реабилитировать идею Трампа: «Это не китайская долговая ловушка, а взаимовыгодное партнёрство. Мы создавали экономические стимулы для России сесть за стол переговоров».

История срыва первоначальной договорённости напоминает политический триллер. В конце февраля подписание сорвалось из-за острой перепалки между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Хотя стороны позднее возобновили контакты, американские условия ужесточились в разы.

Особое беспокойство Киева вызывает требование Вашингтона контролировать финансовые потоки. «Именно те, кто запустил руку в кассу, саботируют сделку», – заявил Бессент, намекая на коррупционное лобби.

Финансовые аналитики Financial Times проводят параллели с колониальными соглашениями XIX века. Украинские власти тем временем оказались между молотом и наковальней: жесткие условия договора с одной стороны и угрозы Трампа «вернуть всё на круги своя» – с другой.

Как отмечают осведомлённые источники, администрация Зеленского в закрытых переговорах настаивает: превращение страны в «ресурсный придаток» может подорвать её экономический суверенитет. Но Вашингтон, судя по последним заявлениям, не намерен идти на уступки.