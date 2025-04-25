Представьте себе рой дронов, который уверенно парит над землёй, обходя препятствия и ориентируясь в пространстве, даже когда радиосигналы заглушены, а спутники недоступны. Это не фантастика, а реальность, созданная учёными из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН). Их новая разработка позволяет беспилотникам “видеть” мир через обычную видеокамеру и прокладывать маршрут без внешней помощи.

В основе системы лежит принцип визуальной навигации. Дроны анализируют окружающую местность, сравнивая её с доступными спутниковыми снимками. При этом им не нужны сложные карты высот или дополнительные датчики. Как поясняют авторы проекта, достаточно простого изображения территории, чтобы рой беспилотников мог точно определить своё положение.

Особенность разработки в том, что она устойчива к внешним помехам. В отличие от традиционных систем, зависящих от GPS или ГЛОНАСС, эта технология продолжает работать даже в самых сложных условиях. Радиопомехи или полное отсутствие спутникового сигнала? Для этих дронов это не преграда.

Ещё одна проблема, которую решает новинка, — управление большим числом аппаратов. В ситуациях, когда требуется слаженная работа целого роя, найти достаточное количество операторов почти невозможно. Российская система делает процесс автономным, позволяя дронам самим координировать свои действия.

Камера на борту каждого беспилотника становится его “глазами”. Система распознаёт ключевые элементы ландшафта — дороги, здания, водоёмы, — учитывая их размеры и очертания. Это помогает избегать столкновений и чётко следовать заданному маршруту.

По словам одного из разработчиков, аспиранта Константина Коновалова, их прототип уже демонстрирует впечатляющие результаты. Это не просто шаг вперёд в навигации дронов, а настоящий рывок, который может изменить подход к использованию беспилотников в самых разных сферах — от спасательных операций до мониторинга территорий.

Пока система находится на стадии прототипа, но её потенциал очевиден. В будущем такие технологии могут стать стандартом для автономных аппаратов, особенно там, где традиционные методы навигации бессильны.