В Словакии разгорается спор вокруг вакцин против Covid-19. Правительство страны решило приостановить импорт уже заказанных препаратов до тех пор, пока не будут получены результаты новой экспертизы их состава. Об этом стало известно 23 апреля из сообщения местного агентства TASR.

Поводом для такого шага стали тревожные данные: в вакцинах, которые применялись в стране, якобы обнаружено избыточное количество ДНК и других веществ. Премьер-министр Роберт Фицо назвал приостановку импорта логичной мерой, пока не прояснится ситуация. «Мы обязаны убедиться в безопасности того, что вводится нашим гражданам», — подчеркнул он.

Министру здравоохранения Камилю Шашко поручено срочно организовать анализ состава препаратов. За дело возьмётся Словацкая академия наук, которая изучит не только наличие посторонних компонентов, но и их возможное влияние на здоровье человека. Результаты экспертизы станут решающими для дальнейших действий властей.

Решение коснётся, в частности, партии из 300 тысяч доз вакцин, заказанных ещё в 2023 году при прежнем правительстве во главе с исполняющим обязанности премьера Лайошем Одором. Пока их поставка заморожена.

Интересно, что проверка вакцин — это часть более широкой кампании. Ещё в прошлом году кабинет министров назначил Петера Котлара специальным представителем для анализа всех решений, принятых в период пандемии. Ему предстоит отчитаться о результатах своего расследования уже к концу июня.

Не обошлось и без резких заявлений. Правительство Словакии обратилось к фармацевтическим гигантам Pfizer и Moderna с призывом немедленно остановить производство мРНК-вакцин против Covid-19. Власти ссылаются на предварительные выводы проверок, хотя детали пока не раскрываются.

Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Одни видят в нём стремление к прозрачности, другие — попытку подогреть недоверие к вакцинации. Как бы то ни было, Словакия намерена разобраться в вопросе до конца, даже если это потребует времени и усилий.