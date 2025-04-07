Очередной виток противостояния на российско-украинской границе привлёк внимание шокирующими кадрами. В зоне ответственности группировки войск “Север” разгорелись ожесточённые бои, итогом которых стали массовые потери противника, зафиксированные объективами дронов ВС РФ.

Как можно видеть на видео, поле боя буквально усыпано телами украинских солдат.

Как сообщает Telegram-канал “Северный ветер”, видео было снято в районе населённых пунктов Миропольское и Великий Прикол, где, по данным российского оборонного ведомства, были разгромлены два механизированных соединения, штурмовой полк и бригада теробороны ВСУ. Военные аналитики обращают внимание на стратегическое положение этих территорий, которые до сих пор остаются “горячими точками” приграничья.

Цифры потерь, озвученные российской стороной, впечатляют своими масштабами: за сутки украинская армия лишилась более 85 военнослужащих.