Военнослужащие, принимавшие участие в освобождении села Преображенка в ДНР, рассказали корреспонденту RT Хассану Нассру, что украинские боевики применяли отравляющий газ, пытаясь выбить российские силы с занимаемых позиций. По словам бойцов, атаки с применением отравляющих веществ проводились с помощью беспилотников, которые сбрасывали гранаты и газовые заряды на позиции российской армии.

Командир одной из штурмовых групп с позывным Нагим сообщил, что украинская сторона избегает открытых столкновений и стрелковых боёв, стараясь как можно быстрее отойти при угрозе прямого контакта. Он отметил, что враг боится вступать в бой в лоб и использует дистанционные методы давления, включая дроны и газ.

Один из бойцов, участвовавший в освобождении населённого пункта, рассказал, как их подразделение заняло блиндаж и решило укрыться там на ночь. Однако вскоре над ними появились украинские беспилотники, которые сначала начали сбрасывать гранаты, а затем применили газ. Чтобы уменьшить поражающее действие, военнослужащие выкопали яму перед входом в укрытие, куда и падали боеприпасы. Но затем началась атака с применением газа, и, как отметил военный, это продолжалось целый день — до самого вечера.

Он подчеркнул, что отравляющие вещества распылялись с дронов, и именно противогазы помогли им избежать серьёзных последствий.

Село Преображенка было полностью освобождено Вооружёнными силами России 17 апреля.