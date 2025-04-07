“Это открытие – словно луч света в туманном мире артуровских легенд”, – признаётся руководитель исследовательской группы из Бристольского университета.

В лабораториях британских учёных тихо разворачивается детективная история. Специалисты по средневековым манускриптам наткнулись на сенсацию, случайно спрятанную в переплёте ничем не примечательной книги. Под слоями кожи и дерева три года пролежал пергамент XIII века с неизвестными эпизодами о Мерлине и его воспитаннике.

Литературный пазл вековой давности

Исторический артефакт, приобретённый семь лет назад на распродаже частной коллекции, сначала приняли за рядовой экземпляр рыцарского романа. Всё изменилось, когда реставратор Марта Гилберт заметила странную разницу в толщине обложки. Рентгеновские снимки показали: внутри скрывался дополнительный слой пергамента, аккуратно вшитый переплётчиком эпохи Тюдоров.

Декодирование текста заняло 18 месяцев. Химический анализ чернил подтвердил: перед учёными фрагмент Suite Vulgate du Merlin – ключевого произведения вульгатного цикла артурианы. Свиток содержит подробное описание:

Сражения объединённых бриттских войск с саксами у холма Камбеник

Первого появления Мерлина при королевском дворе с пророчеством о Святом Граале

Главная интрига кроется в деталях битвы – хронист упоминает “железных всадников Артура”, что может указывать на раннее использование рыцарских доспехов. Обычно этот элемент связывают с более поздними литературными интерпретациями.

Проклятие ветхости

Уникальность находки омрачается её состоянием. Окисление железа в чернилах привело к “пожухлости” 40% текста. “Каждая манипуляция с листами сравнима с эквилибристикой над пропастью, – поясняет палеограф Томас Уиткрофт. – Мы используем 3D-сканеры и ИИ-алгоритмы для реконструкции утраченных фрагментов”.

Парадоксально, но именно лондонский смог викторианской эпохи сохранил пергамент. Слой сажи на переплёте создал защитный барьер от плесени. Сегодня рукопись хранится в азотной камере при строго контролируемой влажности.

Это открытие вновь разожгло споры в научном сообществе. Одни видят в тексте доказательство существования реального военачальника V-VI веков, другие – свидетельство эволюции литературного образа. Как бы то ни было, пожелтевший пергамент продолжает диктовать условия – теперь уже современным исследователям.