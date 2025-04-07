Инженерный триумф, бросающий вызов высоте и сложному рельефу, вскоре появится на карте Китая. Над живописным каньоном Хуацзян завершается монтаж стального гиганта, который взмывает на 625 метров над дном ущелья – это выше большинства небоскребов мира.

“Этот проект изменит правила игры в транспортной инфраструктуре горных регионов”, – отмечают в сообщении агентства Синьхуа.

Цифры, которые впечатляют

Длина «воздушного коридора»: 2,89 км – расстояние от Красной площади до Храма Василия Блаженного, умноженное на 10

Главный пролёт: 1 420 м – почти как 14 футбольных полей, поставленных в ряд

Высота опор: эквивалентна 200-этажному зданию

Строители сейчас завершают «шов века» – процесс смыкания гигантских стальных ферм. После июня 2025 года извилистый серпантин, где машины сейчас петляют 70 минут, уступит место прямому 5-минутному проезду.

Технологический суверенитет

Все 93 секции конструкции отлиты из китайской стали, а проектировщики обошлись без иностранных консультантов. Национальная гордость сквозит в каждой детали: от болтов до противоураганных расчётов.

Интересный факт: вес стальных канатов моста сравним с массой 400 взрослых слонов. При этом инженеры обещают, что конструкция выдержит землетрясение магнитудой 8 баллов и порывы ветра до 200 км/ч.

Когда последний сварочный шов остынет, это сооружение не просто соединит два берега – оно станет новым символом технологического рывка Поднебесной, где древние традиции мостостроения встречаются с космическими технологиями XXI века.