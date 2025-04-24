Ночью 24 апреля Киев сотрясли мощные взрывы, после чего в нескольких районах города вспыхнули пожары. Украинские СМИ сообщают о серьёзных последствиях атаки, а в социальных сетях появились кадры, запечатлевшие момент удара: на видео видно, как две ракеты одна за другой поражают одну и ту же цель.

Воздушные силы Украины предупреждали о приближении снарядов к столице. Вскоре после тревоги взрывы раздались в разных частях города. Как уточнил начальник Киевской городской военной администрации Ткаченко, обломки боеприпасов упали в Голосеевском, Шевченковском и Святошинском районах.

На опубликованных видео из Киева заметны языки пламени, охватившие отдельные участки города. Очевидцы описывают картину как пугающую: ночное небо озарилось вспышками, а затем над жилыми кварталами поднялись столбы дыма.

По данным украинских источников, атака сопровождалась массированным пуском крылатых ракет “Калибр” из акватории Чёрного моря. Информация о масштабах разрушений и возможных жертвах пока уточняется, но уже ясно, что удар стал одним из самых серьёзных за последние недели.

Накануне, как сообщали российские издания, на авиабазе “Энгельс-2” в Саратовской области заметили активность: к вылету готовились стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Наблюдатели отметили, что к нескольким машинам подвозили ракеты, что могло быть связано с последующими событиями в Киеве.

Жители украинской столицы, пережившие эту ночь, делятся эмоциями в сети: многие говорят о чувстве беспомощности перед лицом таких атак.