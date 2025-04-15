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Очередная самоходная артиллерийская установка FH77 BW L52 Archer, поставленная Украине Швецией, была уничтожена на южно-донецком направлении. Как сообщает Telegram-канал «Воин DV», удар по артиллерийской системе нанесли бойцы 305-й артиллерийской бригады 5-й общевойсковой армии группировки «Восток». На момент атаки установка уже находилась в развернутом положении и вела огонь 155-миллиметровыми снарядами.

Противник использует Archer с активно-реактивными боеприпасами, способными поражать цели на расстоянии до 50 километров. Однако, по данным источника, такие боеприпасы в распоряжении ВСУ на сегодняшний день находятся в дефиците. Это заставляет украинские подразделения применять устаревшие осколочно-фугасные снаряды M107, эффективность которых ограничена — дальность их действия едва превышает 22 километра, а по некоторым данным и вовсе составляет 18,1 км.

Снижение возможностей украинской артиллерии вынуждает противника приближаться к линии боевого соприкосновения. Это делает такие цели более уязвимыми для ударов российскими беспилотниками-камикадзе, активно применяющимися на передовой.

САУ Archer, как отмечается, собрана на базе шведского самосвала Volvo A30D и может перевозить до 28 тонн. Известно, что Киев получил от Швеции восемь таких установок. По состоянию на сегодняшний день уничтожены уже как минимум четыре из них.

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