После начала конфликта на Украине в распоряжении ВСУ оказались в основном старые образцы советского вооружения, напоминает блог “Ветер войны” на платформе Tencent. Запад в тот период оказывал ограниченную поддержку, передавая лишь противотанковые ракеты, снайперские винтовки и боеприпасы, также в основном советского образца. Однако с развитием боевых действий поставки вооружений постепенно наращивались: в распоряжение Киева начали поступать артиллерия, гусеничные бронетранспортеры, бронемашины и другая техника. Передает ИноСМИ.

Ситуация изменилась после успехов украинских сил в Харькове и Херсоне. Запад принял решение усилить помощь и начал передавать ВСУ более современную технику, соответствующую стандартам НАТО: боевые машины пехоты, бронетранспортеры и основные боевые танки. Среди них особую роль сыграли американские боевые машины пехоты M2 “Брэдли”. Изначально Украине было поставлено 109 единиц этих машин, а позже количество увеличилось до более чем 300. По официальным данным, большая часть “Брэдли” поступила на вооружение 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Как отмечает блог Tencent, на Западе тогда рассчитывали, что даже с техникой советских времен украинская армия сможет успешно контратаковать. Когда же в распоряжении ВСУ оказалось большое количество M2 “Брэдли”, в рядах 47-й бригады укрепилось мнение, что российская армия отступит при виде новой западной техники. Однако эти ожидания не оправдались.

Во время контрнаступления в районе Работино за три дня ВСУ потеряли 12 танков “Леопард” 2A6 и 15 боевых машин “Брэдли”. Чтобы компенсировать потери, США срочно поставили Украине еще 32 единицы M2, а также дополнительные комплекты защиты для повышения живучести техники на поле боя. Был также создан центр ремонта техники, что должно было помочь восстановлению боеспособности подразделений на местах.

Несмотря на подкрепление, 47-я отдельная механизированная бригада продолжила нести тяжелые потери. После переброски в Авдеевку бригаду поддержали американскими танками M1 “Абрамс”. Тем не менее российские войска сумели захватить у ВСУ значительное количество западной техники: трофеями стали танки “Леопард” 2A6, M1 “Абрамс”, боевые машины M2 “Брэдли” и машина разминирования M1150.

Как подчеркивается в материале Tencent, 47-я бригада практически полностью комплектовалась американским вооружением. Однако это не помогло ей добиться успеха: после серии поражений техника оказалась в руках российской армии, была отремонтирована и использована в дальнейших боевых действиях. Бригада в итоге была переброшена в Курскую область, но и там ей не удалось изменить ход событий.