Мечты о встрече с мифическими существами, такими как снежный человек или Лох-Несское чудовище, похоже, остаются лишь фантазиями. Британский ученый Тим Коулсон из Оксфордского университета провел масштабное исследование, чтобы раз и навсегда поставить точку в этом вопросе. Его команда вооружилась передовыми технологиями, чтобы заглянуть в самые таинственные уголки природы.

На берегах шотландского озера Лох-Несс и в густых лесах, где, по слухам, бродит снежный человек, исследователи установили десятки фотоловушек. Эти устройства, словно невидимые наблюдатели, фиксировали все, что попадало в их объективы. Итог оказался неожиданным: ученые обнаружили множество новых видов животных, птиц и насекомых, но легендарные существа так и не показались.

Коулсон не скрывает разочарования, но остается реалистом. Он отмечает, что Лох-Несское чудовище, если и существовало, могло быть плезиозавром — древней морской рептилией, вымершей миллионы лет назад. В теории, в глубинах озера могут скрываться их останки, но живого монстра ждать не стоит.

Биология тоже не на стороне мечтателей. Законы природы ясно говорят: существо вроде Несси не могло бы выжить до наших дней. Условия среды, питание, эволюция — все против этой гипотезы. И все же некоторые ученые продолжают цепляться за надежду, что где-то там, в мутной воде или за густыми деревьями, скрывается нечто необъяснимое.

Исследование Коулсона — это не просто попытка развенчать мифы. Оно напоминает, что природа хранит еще множество загадок. Пусть легенды о снежном человеке и Несси останутся сказками, но реальные открытия, сделанные благодаря фотоловушкам, доказывают: неизведанное ждет нас на каждом шагу.