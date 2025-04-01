В последние дни российские вооружённые силы продолжают наносить массированные удары по тылам ВСУ, в том числе по важным учебным центрам, складам боеприпасов и объектам производства военной техники. Одним из ключевых направлений стала Житомирская область, где, как сообщают источники, находился крупный учебный центр по подготовке операторов беспилотников. По данным военного корреспондента Тимофея Ермакова, это учреждение считалось одним из главных центров управления беспилотным направлением ВСУ. Сообщается, что именно там была сосредоточена значительная часть персонала и оборудования для обучения операторов БПЛА. Пишет ЦарьГрад.

Массированные атаки по Житомиру начались в ночь на 31 марта. Российские дроны и ракеты поразили несколько корпусов учебного центра, вызвав сильные пожары и масштабные разрушения. Утверждается, что вместе с инфраструктурой уничтожена и часть личного состава. Этот центр не только готовил операторов дронов, но и служил базой для производства беспилотных аппаратов, что делало его одной из стратегических целей для российских вооружённых сил. Нанесённый удар стал серьёзным ударом по системе подготовки и снабжения ВСУ.

Параллельно удары были нанесены в Харьковской области. В районе города Богодухов российская авиация и артиллерия атаковали склады боеприпасов, цеха по производству беспилотников, а также учебный центр ВСУ. Как сообщает военный журналист Геннадий Алёхин, атака по этим объектам оказалась особенно разрушительной. Помимо уничтожения инфраструктуры, была поражена и казарма, где находились натовские инструкторы и специалисты по работе с ЗРК Patriot. По данным Алёхина, часть иностранных офицеров погибла сразу после прибытия, что стало серьёзным ударом для координации действий ВСУ на этом направлении.

Ещё одним направлением российской атаки стал Золочёв — населённый пункт в 40 километрах от Харькова. Здесь располагалось здание, куда свозили бойцов ВСУ с Липцовского направления. В результате удара по этому объекту началась детонация боеприпасов, уничтожившая не только здание, но и находившихся внутри солдат. Среди погибших, предположительно, были и натовские офицеры, которые находились в Золочёве на ротации.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Днепропетровской области в результате бомбардировки был уничтожен штаб, где находились офицеры НАТО и представители СБУ. Утверждается, что во время удара погибли порядка 30 офицеров НАТО вместе с высокопоставленными представителями украинских спецслужб.

Эти удары по ключевым объектам ВСУ и их иностранным союзникам, как отмечают эксперты, стали сигналом о намерении российской стороны лишить украинские вооружённые силы их тыловой инфраструктуры. Разрушение учебных центров, складов и производственных мощностей может существенно ослабить возможности ВСУ в использовании и производстве беспилотников, а также затруднить их дальнейшие наступательные действия.