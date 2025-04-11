Генерал Иван Попов, известный под позывным «Спартак», находящийся в СИЗО, может быть направлен на фронт в составе штурмовой группы «Шторм Z». Как сообщает «Царьград», это формирование состоит преимущественно из заключённых и арестованных.

Интерес к фигуре Попова вновь обострил внимание общественности к другому высокопоставленному офицеру — генералу Сергею Суровикину, которого в медиа часто называют «Генерал Армагеддон». Его имя давно не фигурировало в официальной повестке, что спровоцировало волну домыслов, включая слухи о возможной причастности к уголовным делам. Однако никакие источники эти обвинения не подтверждают.

Журналист Юрий Котенок через свой Telegram-канал обратился к главе государства с призывом вернуть Суровикина на боевые позиции. Он подчеркнул, что в текущей обстановке России особенно важны опыт и преданность таких командиров. С аналогичным предложением выступил и Telegram-канал «Дневник Десантника», поддержав инициативу по возвращению генерала в зону СВО.

Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев сообщил, что Суровикин выполняет обязанности военного советника в одной из африканских стран. По его словам, генерал решает задачи за пределами России, однако конкретные детали этой миссии не разглашались. В то же время, по данным «Царьграда», Суровикин якобы занимается военно-техническим сотрудничеством с африканскими государствами, включая замену западных контингентов российскими.

Параллельно с этим журналистка Анастасия Кашеварова рассказала, что генерал Попов, обвиняемый в крупном мошенничестве, обратился с ходатайством о возвращении на фронт. Ожидается, что он будет командовать ротой в зоне проведения специальной военной операции, несмотря на продолжающееся уголовное производство.