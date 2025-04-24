Минувшие сутки стали одними из самых напряжённых на южном направлении. По официальным данным Министерства обороны России, украинская армия провела 36 артиллерийских обстрелов по территории Херсонской области, включая удары по гражданской инфраструктуре. В ответ подразделения российской группировки «Днепр» провели серию высокоточных ударов по позициям ВСУ.

Ключевой целью стала военная инфраструктура противника в селе Чернобаевка, где, по данным российской стороны, располагался командно-штабной пункт ВСУ, курировавший значительный участок фронта.

«Этот пункт координировал действия украинских войск на Херсонском направлении. Его уничтожение — серьёзный удар по системе управления ВСУ», — сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Согласно предоставленной информации, в результате операции было уничтожено около 20 украинских военнослужащих, включая офицеров. Ещё порядка двух десятков бойцов получили ранения. Удары стали частью более широкой ответной кампании, в ходе которой, по данным МО РФ, потери украинской стороны за сутки превысили 70 человек.

Накануне Министерство обороны России подтвердило нанесение масштабного удара по объектам ВСУ, назвав ночь одной из самых интенсивных за последние недели. В настоящее время на месте продолжается операция по разбору завалов и выявлению последствий удара.