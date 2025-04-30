Московский рынок аренды жилья переживает настоящий переворот: за последние восемь месяцев цены на квартиры рухнули на 26,3%. Для арендаторов это стало долгожданным облегчением в условиях экономической нестабильности.

Главный фактор, который сыграл в пользу съемщиков, — резкий рост числа доступных квартир. Рынок буквально наводнен предложениями, и владельцы недвижимости вынуждены идти на уступки, чтобы не остаться с пустыми квадратными метрами.

По данным аналитиков ЦИАН, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице сегодня составляет примерно 66 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, еще недавно за такую сумму можно было рассчитывать лишь на скромную студию на окраине.

Двухкомнатные квартиры тоже стали доступнее: их средняя цена упала до 103 тысяч рублей в месяц. Это открывает новые возможности для семей и тех, кто ищет больше пространства для комфортной жизни.

Эксперты отмечают, что такая тенденция может быть временной. Если спрос начнет расти или предложение сократится, цены вновь устремятся вверх. Пока же у арендаторов есть шанс закрепить выгодные условия на долгий срок.

Для многих москвичей снижение стоимости аренды стало настоящей передышкой. “Я наконец-то смог переехать ближе к центру, не разоряя семейный бюджет”, — делится впечатлениями один из арендаторов. И таких историй становится все больше.