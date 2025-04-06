Китайский ответ на американские санкции поставил жирный крест на многомесячных переговорах о судьбе TikTok в США. Всего через несколько часов после заявления Трампа о новых тарифах Пекин де-факто закрыл возможность одобрения сделки, ссылаясь на обновлённые правила контроля над экспортом технологий.
“Это классическая игра в домино – одно политическое заявление обрушило всю конструкцию”, – комментирует ситуацию эксперт по международному праву, – Цифровая дипломатия превратилась в поле боя.
Любопытно, что американский гигант Oracle, претендовавший на роль “спасителя” платформы, предлагал схему с созданием глобальной компании под контролем инвесторов ByteDance. Но эта хитроумная схема рассыпалась как карточный домик, когда Белый дом выдвинул новые требования.
Что это значит для 170 миллионов американских пользователей?
- Сервис продолжит работу – временная лицензия продлена до 2025 года
- Данные пользователей останутся в Техасе – проект “Техас” окончательно реализован
- Рекламная машина TikTok ($16 млрд в 2023) продолжит работу в турбулентном режиме
Эксперты сравнивают текущую ситуацию с цифровым танком, застрявшим на нейтральной полосе. С одной стороны – жёсткая позиция КНР по защите своих технологических чемпионов, с другой – предвыборные амбиции Трампа, использующего тему TikTok как политический таран.
Пока политики измеряются геостратегическими мускулами, создатели контента в панике ищут платформы-дублёры, другие соцсети, поддерживающие формат подобных видео, уже фиксируют рекордный приток блогеров – своеобразная “цифровая эвакуация” набирает обороты.