Китайский ответ на американские санкции поставил жирный крест на многомесячных переговорах о судьбе TikTok в США. Всего через несколько часов после заявления Трампа о новых тарифах Пекин де-факто закрыл возможность одобрения сделки, ссылаясь на обновлённые правила контроля над экспортом технологий.

“Это классическая игра в домино – одно политическое заявление обрушило всю конструкцию”, – комментирует ситуацию эксперт по международному праву, – Цифровая дипломатия превратилась в поле боя.

Любопытно, что американский гигант Oracle, претендовавший на роль “спасителя” платформы, предлагал схему с созданием глобальной компании под контролем инвесторов ByteDance. Но эта хитроумная схема рассыпалась как карточный домик, когда Белый дом выдвинул новые требования.

Что это значит для 170 миллионов американских пользователей?

Сервис продолжит работу – временная лицензия продлена до 2025 года

Данные пользователей останутся в Техасе – проект “Техас” окончательно реализован

Рекламная машина TikTok ($16 млрд в 2023) продолжит работу в турбулентном режиме

Эксперты сравнивают текущую ситуацию с цифровым танком, застрявшим на нейтральной полосе. С одной стороны – жёсткая позиция КНР по защите своих технологических чемпионов, с другой – предвыборные амбиции Трампа, использующего тему TikTok как политический таран.

Пока политики измеряются геостратегическими мускулами, создатели контента в панике ищут платформы-дублёры, другие соцсети, поддерживающие формат подобных видео, уже фиксируют рекордный приток блогеров – своеобразная “цифровая эвакуация” набирает обороты.