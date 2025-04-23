Дональд Трамп вновь оказался в центре внимания, комментируя ключевые экономические вопросы и внешнюю политику. На этот раз президент США сделал ряд заявлений, которые заставляют аналитиков гадать, что стоит за его словами.

Начнем с финансов. Трамп ясно дал понять, что не намерен отправлять в отставку главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, хотя и ранее звучали подобные угрозы. Однако он не скрывает своего желания видеть более решительное снижение процентных ставок. «Если ФРС не пойдет на этот шаг, мир не рухнет, но я бы предпочел более активные действия», — заметил политик, словно намекая на необходимость встряхнуть экономику.

Не менее интригующими стали его комментарии о торговых отношениях с Китаем. Забудьте о слухах про драконовские пошлины в 145% — Трамп опроверг такие планы. Но и нулевых ставок ждать не стоит: базовый уровень в 10% остается отправной точкой. «Если сделки не будет, мы сыграем по своим правилам», — заявил он, оставив пространство для маневра.

При этом жесткой риторики в адрес Пекина ждать не приходится. Напротив, Трамп подчеркнул свою поддержку Китая и даже назвал себя «очень любезным» в общении с руководством страны. А вот тему Covid-19 он обсуждать отказался наотрез, закрыв дверь для спекуляций. «Думаю, в Китае останутся довольны», — добавил он с едва уловимой улыбкой.

Европа тоже попала под прицел. По словам Трампа, дни, когда Старый Свет мог «эксплуатировать» Штаты, остались в прошлом. «Мы положили этому конец, и точка», — отрезал он, не вдаваясь в детали, но давая понять, что компромиссов не будет.

На фоне этих заявлений фондовый рынок отреагировал ростом, что, кажется, только укрепило уверенность политика. А еще ранее звучали его слова о том, что инфляции в стране нет, и все решится в ближайшие недели. Правда, конкретики пока мало.

Итак, Трамп снова играет на контрастах: с одной стороны, он демонстрирует открытость к диалогу, с другой — готовность отстаивать интересы США. Что из этого выйдет — покажет время, но одно ясно точно: скучно не будет.