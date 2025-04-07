1. Телец (20 апреля – 20 мая)

Их выносливость и связь с земной стихией делают Тельцов идеальными кандидатами. Они быстро организуют укрытие, найдут пищу и сохранят хладнокровие. Практичность помогает им превратить даже камни в инструменты, а упрямство не позволит сдаться.

2. Козерог (22 декабря – 19 января)

“Цель — не просто выжить, а создать систему”, — девиз Козерога.

Стратегическое мышление и дисциплина позволяют им распределять ресурсы, строить планы на недели вперёд. Они не боятся тяжелой работы и умеют рисковать расчётливо.

3. Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Интуиция для поиска воды

Способность есть что угодно без брезгливости

без брезгливости Психологическая устойчивость в изоляции

Скорпионы превратят выживание в вызов, а их умение видеть скрытые возможности станет ключом к спасению.

4. Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Оптимизм и физическая сила — их главные козыри. Стрельцы будут охотиться, исследовать остров и поддерживать моральный дух группы. Даже в одиночестве они найдут способ развлечь себя.

5. Дева (23 августа – 22 сентября)

Аналитический склад ума помогает им:

Фильтровать воду Создавать ловушки Систематизировать запасы

Их критичность становится преимуществом: Дева предвидит риски до того, как они проявятся.