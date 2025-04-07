1. Телец (20 апреля – 20 мая)
Их выносливость и связь с земной стихией делают Тельцов идеальными кандидатами. Они быстро организуют укрытие, найдут пищу и сохранят хладнокровие. Практичность помогает им превратить даже камни в инструменты, а упрямство не позволит сдаться.
2. Козерог (22 декабря – 19 января)
“Цель — не просто выжить, а создать систему”, — девиз Козерога.
Стратегическое мышление и дисциплина позволяют им распределять ресурсы, строить планы на недели вперёд. Они не боятся тяжелой работы и умеют рисковать расчётливо.
3. Скорпион (23 октября – 21 ноября)
- Интуиция для поиска воды
- Способность есть что угодно без брезгливости
- Психологическая устойчивость в изоляции
Скорпионы превратят выживание в вызов, а их умение видеть скрытые возможности станет ключом к спасению.
4. Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Оптимизм и физическая сила — их главные козыри. Стрельцы будут охотиться, исследовать остров и поддерживать моральный дух группы. Даже в одиночестве они найдут способ развлечь себя.
5. Дева (23 августа – 22 сентября)
Аналитический склад ума помогает им:
- Фильтровать воду
- Создавать ловушки
- Систематизировать запасы
Их критичность становится преимуществом: Дева предвидит риски до того, как они проявятся.
Важно: Даже самый "слабый" знак выживет, если будет учиться у этих пяти!