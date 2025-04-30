В Томске стоматологи решили увековечить спортивный подвиг Александра Овечкина, легендарного форварда «Вашингтон Кэпиталс», который недавно обошел рекорд Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ. Однако сделали это весьма необычным способом — через создание уникальных ювелирных коронок для зубов, вдохновленных образом хоккеиста.

Идея пришла в голову одному из местных жителей, который решился на смелый эксперимент: установить полностью черную коронку из диоксида циркония. По его словам, с таким зубом он чувствует себя ближе к своему кумиру, ведь черный цвет ассоциируется с мощью и стойкостью Овечкина на льду. А другой томич пошел еще дальше, заказав коронку с портретом спортсмена.

За разработкой этих необычных изделий стоит главный врач одной из местных клиник Константин Прокопенко. Он поясняет, что черный диоксид циркония — материал невероятно прочный, способный служить десятилетиями без потери внешнего вида. Сейчас технология находится на стадии получения патента, но уже вызывает ажиотаж.

Сам Прокопенко признается, что его команда занимается подобными экспериментами с «раскраской» зубных коронок уже более десяти лет. Это не просто стоматология, а настоящее искусство: специалисты создают ювелирные изделия с тонкой огранкой, которые становятся уникальными украшениями.

Первый такой опыт врач провел для своего брата, нарисовав на коронке музыкальные ноты. Спустя годы изображение осталось таким же четким, что подтверждает долговечность технологии. С тех пор в томской лаборатории научились не только окрашивать материал в черный цвет, но и превращать зубы в маленькие произведения искусства.

История с коронками в честь Овечкина — это не просто дань уважения хоккеисту, но и пример того, как современные технологии могут объединять спорт, искусство и медицину. Пока неясно, станет ли эта мода массовой, но в Томске уже есть те, кто готов улыбаться с гордостью за своего героя.