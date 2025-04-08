Геолог Станислав Завацки выдвинул новую версию о местоположении легендарной Атлантиды. По его мнению, загадочный континент мог находиться на востоке Средиземного моря, в районе греческих островов Тира и Андикитира. Именно эта часть земной поверхности, по его словам, граничит с кальдерой древнего вулкана Санторин, чья активность, как предполагает ученый, могла сыграть ключевую роль в гибели цивилизации. Пишет МедиаПоток.

Завацки отмечает, что в прошлом в этом регионе произошло мощное извержение. Вулкан выбросил огромное количество пепла и лавы, после чего его купол обрушился внутрь, образовав гигантскую пустоту. На это место хлынули воды, и впоследствии образовалась часть современного Средиземного моря. Именно в этом месте, по мнению геолога, могла существовать Атлантида — и именно здесь она могла быть поглощена стихией.

Ученый также подчеркивает, что в геологической истории Земли исчезновение целых участков суши — явление не уникальное. По его словам, одни континенты опускаются под уровень моря, тогда как другие участки суши могут подниматься. Подобные процессы происходили миллионы лет назад и продолжаются до сих пор.

Эти рассуждения ученого перекликаются с открытием, сделанным в 2017 году. Тогда исследователи пришли к выводу, что кора под Новой Зеландией — не океанического, а материкового происхождения. Это дало основание говорить о существовании в Тихом океане древнего затонувшего континента площадью около 4,9 миллиона квадратных километров.

Станислав Завацки предполагает, что в будущем возможно «всплытие» некоторых участков суши, ныне скрытых под толщей воды. Это может дать новый виток в изучении древнейших цивилизаций и структуры планеты.