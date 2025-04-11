Президент Украины Владимир Зеленский во второй раз за последние месяцы обвинил Китай в участии в вооружённом конфликте на стороне России. Как пишет китайский блог Tencent «Мир глазами Сяосяня», на этот раз речь идет о якобы 155 гражданах КНР, воюющих в рядах российской армии. Киев даже опубликовал два видеоролика, на которых, по утверждению украинской стороны, запечатлены китайские пленные. Украина также заявила, что располагает документами, подтверждающими их личности.

Однако никаких официальных данных, кроме видеозаписей и слов украинских чиновников, представлено не было. И это уже не первый случай, когда Киев без доказательств утверждает о присутствии китайцев на фронте. Более того, в этот раз риторика украинской стороны стала более агрессивной: Зеленский заявил, что «официальный Пекин знает» о происходящем, и обвинил Москву в том, что она «втягивает Китай» в конфликт.

Министерство иностранных дел КНР оперативно отреагировало на эти заявления. Представитель МИД Линь Цзянь назвал обвинения безосновательными и призвал Киев отказаться от подобных выпадов. Он напомнил, что Китай последовательно выступает против вмешательства в военные конфликты и занимает нейтральную позицию, которая признана на международной арене.

Tencent указывает, что обвинения со стороны Киева прозвучали вскоре после инициативы Пекина о мирном урегулировании украинского кризиса. Это может свидетельствовать о попытке Украины дискредитировать Китай и нарушить его статус как посредника. В условиях, когда российские войска развивают наступление на Сумском, Харьковском и Запорожском направлениях, подобные заявления выглядят как способ отвлечь внимание общественности от провалов ВСУ и снизить градус недовольства внутри страны.

Авторы блога подчеркивают: даже если отдельные граждане Китая и участвуют в боевых действиях, это не отражает позиции Пекина. Такие действия — личный выбор, как и в случае с иностранными наемниками на стороне Украины, в отношении которых никто не выдвигает претензий к США или Великобритании. По мнению Tencent, украинская риторика — часть тщательно спланированной информационной кампании, цель которой — втянуть Китай в конфронтацию и усилить давление на него через западные СМИ.

В заключение китайские авторы отмечают, что реальная угроза миру исходит не от нейтральной дипломатии, а от стран, которые ежедневно поставляют Киеву ракеты, танки и снаряды, при этом пытаясь выглядеть «миротворцами». Подобная двойственность лишь подрывает усилия по достижению перемирия.