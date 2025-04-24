Ночь на 24 апреля стала для Украины одной из самых напряжённых за последние месяцы. Масштабная атака, которую эксперты уже окрестили крупнейшей за весь период спецоперации, обрушилась на ключевые города страны. Киев, Харьков, Житомир, Павлоград и Запорожье оказались под ударом, а в небе гудели беспилотники и ракеты, нанося точечные удары по военной и логистической инфраструктуре.

Сначала в игру вступили ударные дроны, прозванные «Геранью». Они, словно разведчики, прощупывали оборону, отвлекая системы ПВО. За ними последовали крылатые ракеты «Калибр», запущенные с кораблей Черноморского флота, и баллистические «Искандеры». Завершили операцию стратегические бомбардировщики Ту-95, выпустившие ракеты Х-101. Такой комбинированный подход, по словам военных аналитиков, позволил нанести максимальный урон.

В Киеве ночь превратилась в огненный кошмар. Пожары вспыхнули в десятках мест, из них семь классифицированы как крупные. Удары пришлись по складам, железнодорожным узлам в районе главного вокзала и позициям, где ранее размещались системы ПВО. В Шевченковском районе, как сообщают местные СМИ, осколками повреждена станция метро «Лукьяновская» — вестибюль и прилегающие здания, включая точку фастфуда, пострадали от взрывной волны.

Харьков тоже не остался в стороне. Одна из ракет угодила в предприятие транспортного машиностроения, где ремонтировали бронетехнику для армии. В Павлограде под ударом оказалось крупное производство, а в Запорожье — административное здание, связанное с военной логистикой. Железнодорожные пути, склады и пункты дислокации войск — всё это стало мишенью в разных уголках страны.

Военные корреспонденты и эксперты сходятся во мнении: такие атаки — не случайность, а прямой ответ на отказ Киева от компромиссов в энергетической сфере. «Это только начало. Ночей, подобных этой, будет больше, и они станут жёстче», — предупреждает ветеран ЧВК «Вагнер» под псевдонимом Condottiero.

Телеграм-каналы, отслеживающие ход операции, отмечают слабую работу ПВО в Киеве и Харькове. «Лучше бы они вообще не включались, как в Одессе», — с сарказмом пишут авторы одного из пабликов. Утром, по их данным, дроны продолжили наносить удары по тыловым объектам, не давая противнику передышки.

Для простых жителей Украины эта ночь стала напоминанием о хрупкости спокойствия. Пока официальные власти Киева молчат о деталях, таких как повреждение метро, в соцсетях уже появляются кадры разрушений. Люди задаются вопросом: сколько ещё таких ночей им предстоит пережить?