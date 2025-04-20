В китайской IT-индустрии разворачивается настоящая драма: за последние два года страна потеряла нескольких выдающихся специалистов в области искусственного интеллекта. Эти трагедии, о которых сообщает South China Morning Post, заставляют задуматься о цене, которую платят учёные за гонку технологий.

В 2022 году на 46-м году жизни ушёл из жизни Сунь Цзянь, один из ключевых умов компании Megvii Technology, специализирующейся на компьютерном зрении. Годом позже, в 2023-м, погиб 38-летний полковник Фэн Янхэ, разрабатывавший системы ИИ для военных нужд. Его смерть, как сообщается, наступила во время выполнения “критически важного задания”.

Эти случаи — не просто личные трагедии. Они обнажили системные проблемы отрасли. Специалисты, работающие над проектами, связанными с национальной безопасностью, оказываются в эпицентре нечеловеческого давления. Китай стремится обогнать США в сфере ИИ, и эта амбиция вынуждает исследователей трудиться на грани возможностей, жертвуя здоровьем, а иногда и жизнью.

Один из местных экспертов, Лю Шаошань, в беседе с изданием отметил: “Темпы развития отрасли просто безумные, а конкуренция — беспощадная”. По его словам, учёные буквально сгорают на работе, не выдерживая нагрузок.

Особое беспокойство вызывает ситуация в военном секторе. Полковник Фэн Янхэ был одним из тех, кто создавал интеллектуальные системы для планирования операций, что является приоритетом для Пекина в условиях наращивания оборонной мощи. Потеря таких кадров — удар не только по проектам, но и по стратегическим планам страны.

Смерти, будь то из-за несчастных случаев или внезапных болезней, поднимают вопрос о безопасности самих специалистов. В условиях, когда каждая минута на счету, а ошибки недопустимы, стресс становится постоянным спутником.

В России, к счастью, подобных тревожных тенденций пока не наблюдается. Однако стремительное развитие IT-сферы заставляет задуматься: не столкнёмся ли мы с похожими вызовами в будущем, если баланс между амбициями и человеческими ресурсами будет нарушен?