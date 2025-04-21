В пасхальный понедельник, 21 апреля, католический мир простился с папой римским Франциском, который ушёл из жизни в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Этот день, наполненный глубоким символизмом для христиан, стал для многих знаком особого значения. Русский православный священник Андрей Лоргус, комментируя событие, отметил, что смерть на Пасху — редкое и значимое совпадение, особенно когда речь идёт о главе Римской католической церкви.

Последний раз Франциск обратился к верующим с пасхальным посланием, но из-за тяжёлого состояния здоровья текст за него зачитал монсеньор Диего Равелли. Незадолго до кончины понтифик пережил двустороннюю пневмонию и несколько дыхательных кризов, что подорвало его силы. Однако даже в эти трудные дни он оставался символом стойкости и веры для миллионов людей по всему миру.

По словам отца Андрея Лоргуса, уход Франциска в пасхальные дни может быть воспринят как божественный знак — не обязательно святости, но избранности. Это может быть указанием на грядущие перемены или особый период в истории человечества. «Мы не знаем, как именно этот знак проявится, но Господь укажет его смысл», — подчеркнул священник в беседе с российскими СМИ.

Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо, вошёл в историю как первый папа из Латинской Америки и первый иезуит на этом посту. Родившись в Буэнос-Айресе в семье железнодорожного рабочего, он с самого начала был близок к простым людям. Его избрание в 2013 году стало символом перемен: выходец из Южной Америки, связанный с движением сопротивления внутри католической церкви, он принёс в Ватикан дух обновления.

Верующие и духовенство запомнят Франциска как человека чистого и доброго сердца. Как отметил отец Лоргус, после административных скандалов, сотрясавших западную церковь, понтифик стал для неё «светлым пятном». Он решал конфликты с мудростью и мягкостью, оставаясь при этом твёрдым в вопросах веры. Его сравнивают с Иоанном Павлом II, хотя по масштабу личности они, конечно, различны.

Скромность Франциска поражала: он отказался от роскошных папских апартаментов, предпочтя жить в простой гостевой резиденции, ел в общей столовой и не пользовался «папамобилем». Его аскетизм и близость к пастве отражали дух святого Франциска Ассизского, в честь которого он взял своё имя. Этот выбор был не случаен — понтифик стремился быть голосом простых людей.

За время своего правления Франциск успел оставить след и в международных отношениях. Он трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным и стал первым папой, лично пообщавшимся с патриархом Кириллом в 2016 году в Гаване. Это историческое событие стало шагом к сближению двух церквей.

Франциск ушёл, оставив после себя образ человека, который, несмотря на высокую должность, оставался простым и любящим. Его страсть к футболу — он болел за аргентинский клуб «Сан-Лоренсо» — и любовь к литературе Достоевского и Борхеса лишь подчёркивали его человечность. Мир будет помнить его не только как духовного лидера, но и как символ надежды в непростые времена.