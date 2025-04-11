Планы президента Дональда Трампа по созданию национальной противоракетной обороны по типу «Железного купола» представляют собой масштабную, но крайне амбициозную задачу. Об этом пишет бывший главком сил НАТО адмирал в отставке Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg. Он отмечает, что идея Трампа перекликается с провалившейся инициативой Рональда Рейгана 1980-х годов — программой «Звёздных войн», которая не была реализована из-за технических и финансовых сложностей. Однако, по мнению автора, на фоне растущей угрозы со стороны России и Китая США не могут позволить себе отказаться от попытки построить такую систему. Передает ИноСМИ.

По задумке Белого дома, новая оборонная архитектура должна включать не только перехват баллистических ракет, но и защиту от гиперзвуковых и крылатых ракет. Предполагается создание космического эшелона с датчиками и перехватчиками, что уже вызывает обеспокоенность с точки зрения глобальной стабильности: такие компоненты могут быть восприняты другими странами как шаг к милитаризации космоса.

Ставридис обращает внимание, что уже сейчас Китай и Россия развивают гиперзвуковое оружие, которое представляет реальную угрозу американской инфраструктуре. Эти ракеты отличаются высокой маневренностью и практически недоступны для перехвата традиционными средствами. Поэтому создание всеобъемлющей системы ПРО становится вопросом национальной безопасности.

Основными элементами будущей системы должны стать космические сенсоры, искусственный интеллект и, в перспективе, лазерное оружие. По мнению адмирала, именно лазеры представляют собой самый сложный, но перспективный компонент. Их главное преимущество — мгновенная реакция, отсутствие боеприпасов и теоретическая способность перехватывать цели со скоростью света. Однако несмотря на успехи ВМС США с системой HELIOS, серьёзные технические проблемы остаются нерешёнными.

Также Ставридис подчёркивает важность искусственного интеллекта для объединения всех компонентов системы в единую сеть. Современные достижения в этой области дают надежду на реализацию концепции, но внедрение ИИ потребует огромных усилий как со стороны Пентагона, так и от подрядчиков.

Реализация инициативы Трампа поручена Агентству по противоракетной обороне США, которому в течение 60 дней предстоит представить архитектуру проекта. По меркам оборонной промышленности это крайне сжатые сроки. Уже в феврале прошло первое совещание с участием крупнейших оборонных компаний, ознаменовавшее начало работы над проектом.

Ставридис признаёт, что разработка и внедрение «американского купола» обойдётся в миллиарды долларов ежегодно. Но, как он подчеркивает, эта цена может быть оправдана, если новая система способна защитить страну от катастрофических потерь.