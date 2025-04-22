Соединённые Штаты усилили давление на Китай, одновременно развязывая торговую конфронтацию и распространяя информацию о якобы существующей ядерной угрозе со стороны Пекина. Как сообщают Beijing News и другие китайские СМИ, 2 апреля Вашингтон объявил о введении «взаимных тарифов» в отношении всех своих внешнеторговых партнёров. Эти меры включали дополнительные пошлины в размере 34% на китайские товары, экспортируемые в США. Китай немедленно отреагировал, зеркально введя аналогичный тариф на американский импорт, а также подав иск против США во Всемирную торговую организацию и временно приостановив разрешение на ввоз продукции шести американских компаний.

Реакция рынков была мгновенной: фьючерсы на индекс Dow Jones потеряли свыше 1500 пунктов, а Nasdaq 100 и S&P 500 просели на 4% и 3,72% соответственно. Как подчёркивает китайская сторона, попытка экономического давления обернулась внутренним кризисом в США, затронув не только корпорации, но и обычных граждан.

Параллельно с этим в американской медиасреде начала активно раскручиваться тема ядерной угрозы со стороны КНР. В частности, аналитический центр Heritage Foundation выпустил видеоролик, в котором утверждалось, будто Китай нанёс удар тактическим ядерным оружием по авиабазе США на Гуаме, что якобы привело к гибели 3000 человек. В Пекине расценивают подобные заявления как необоснованные и провокационные. С момента проведения первого ядерного испытания в 1964 году Китай неизменно придерживается политики неприменения ядерного оружия первым и рассматривает ядерный арсенал исключительно как инструмент обороны.

Глава МИД КНР Ван И в интервью агентству Russia Today подчеркнул, что тарифная война не решает внутренних проблем США, а лишь подрывает стабильность мировой экономики. По его словам, Китай готов к диалогу, но не допустит одностороннего давления. Он также напомнил, что ядерная война не может быть выиграна и не должна вестись — это принцип, который обязаны соблюдать все страны, обладающие ядерным оружием.

В китайской прессе также акцентируется внимание на стремлении США к модернизации ядерного арсенала, включая разработку маломощных бомб и создание платформ для их скрытного применения. Так, с 2019 года ВВС США ведут работы по созданию стратегического бомбардировщика B21, способного нести тактическое ядерное вооружение. В КНР считают, что такие шаги снижают порог применения ядерного оружия и увеличивают риски локальных ядерных конфликтов.

На фоне этих событий Пекин усиливает научные исследования в сфере обороны, укрепляет международные связи, в том числе с Россией, и повышает уровень осведомлённости населения в области ядерной безопасности. Китайская сторона подчёркивает, что не будет участвовать в гонке вооружений, но готова решительно защищать свои интересы.

По оценке Beijing News, попытки США использовать пошлины и информационные кампании как инструменты давления уже не приносят ожидаемого результата. Пекин ясно дал понять: он не намерен уступать под внешним нажимом и продолжит отстаивать свою позицию, руководствуясь принципами справедливости, суверенитета и стратегического баланса.