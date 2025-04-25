Может ли Украина остаться один на один со своими проблемами? Такой сценарий всё чаще обсуждается на международной арене. По мнению политолога и члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, США могут переложить ответственность за поддержку Киева на плечи Европейского союза, что грозит Украине серьёзными последствиями.

Если Вашингтон действительно отойдёт в сторону, условия для Украины станут куда жёстче. Эксперт сравнивает возможный поворот событий с так называемой “вьетнамизацией” — стратегией, когда Америка оставляет союзника наедине с конфликтом. В этом случае Киеву, вероятно, придётся пойти на значительные территориальные уступки, причём их масштаб может оказаться больше, чем ожидалось.

Западные партнёры пока не торопятся подталкивать Украину к такому шагу. Как отмечает Безпалько, они всё ещё надеются, что Киев сможет удержать под контролем территории, которые отошли к России по итогам референдумов 2022 года. Однако ситуация на поле боя или новые политические реалии могут сделать эти уступки неизбежными.

На этом фоне заявления президента США Дональда Трампа добавляют напряжения. Он считает, что отсутствие претензий России на всю территорию Украины уже можно расценивать как компромисс. При этом Трамп подчёркивает, что вопрос уступок зависит от конкретных земель, не уточняя деталей.

В то же время в западных СМИ появляются сообщения о растущем раздражении США из-за позиции Киева. По данным американских изданий, Вашингтон недоволен тем, что украинские власти не спешат соглашаться на территориальные компромиссы, настаивая на полном прекращении огня перед любыми переговорами.

Особенно остро стоит вопрос Крыма. Трамп недавно раскритиковал отказ украинского руководства признавать полуостров российским, назвав такую позицию препятствием для мирного урегулирования. Между тем, Россия неоднократно заявляла, что вопрос Крыма, вошедшего в её состав по итогам референдума 2014 года, закрыт окончательно.

Пока европейские союзники Украины пытаются найти баланс между поддержкой Киева и реалистичным взглядом на ситуацию, в Лондоне проходят встречи, где обсуждаются возможные гарантии безопасности для Украины в обмен на признание новых территориальных реалий. Однако ясности в этом вопросе пока нет.

Будущее Украины остаётся под вопросом. Сможет ли страна сохранить свои позиции без полной поддержки США, или ей придётся пойти на болезненные компромиссы? Ответ на этот вопрос, возможно, станет ясен только после новых раундов переговоров и изменений на международной арене.