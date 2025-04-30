Американские потребители столкнулись с резким скачком цен на повседневные товары, и некоторые позиции в магазинах подорожали в разы. По последним данным, сильнее всего удар пришелся по кошелькам покупателей в категориях красоты, товаров для дома, игрушек и женской одежды.

Представьте, что за год кухонное полотенце, которое еще недавно стоило чуть больше доллара, теперь обходится в $6,10. Это не шутка: цена выросла на 377%! Такой скачок заставляет задуматься, не проще ли обойтись старой тряпкой.

Не лучше ситуация и с другими бытовыми мелочами. Щетки для чистки жалюзи и кондиционеров подскочили в цене на 219%, а ручные измельчители для мяса стали дороже на 210%. Даже восковые полоски для ухода за кожей и салфетки для замачивания прибавили 205% к своей стоимости.

Косметический рынок тоже не отстает. Гели для бровей, коллагеновые бальзамы для губ, ультратонкие пинцеты и другие мелочи, без которых сложно представить уход за собой, теперь обходятся американкам значительно дороже. Для многих это не просто траты, а вопрос привычного комфорта.

Эксперты указывают на целый ряд причин, стоящих за этим ценовым ралли. Одним из ключевых факторов стали новые пошлины, которые напрямую повлияли на стоимость импортируемых товаров. Добавьте к этому инфляцию и перебои в логистике – и получите идеальный шторм для потребительского рынка.

Для рядового покупателя это не просто цифры в чеке, а необходимость пересматривать привычные траты. Кто-то откажется от мелочей вроде новомодных средств для ресниц, а кто-то начнет искать альтернативы подешевле. Но ясно одно: поход в магазин в США теперь требует куда большей финансовой подготовки.