Красноватые паутинки под кожей на ногах многие считают лишь эстетическим изъяном, однако медики призывают не игнорировать эти сигналы организма. Известный флеболог Роман Терещенко объяснил, когда сосудистые звёздочки требуют повышенного внимания.

“Пациенты часто недооценивают телеангиэктазии – так мы называем эти сосудистые узоры. Они действительно часто сопутствуют варикозу, но сами по себе не говорят о критическом состоянии вен. Однако могут быть маркером скрытых нарушений”, – отмечает специалист.

Эксперт выделил три важных аспекта, которые должен знать каждый:

Мелкие капиллярные сеточки чаще появляются при дисбалансе гормонов или наследственной предрасположенности Голубоватые звёздочки диаметром более 3 мм – повод проверить состояние венозной системы Безоперационное удаление лазером эффективно только при отсутствии серьёзной патологии

Особое внимание доктор Терещенко советует обращать на сопутствующие симптомы:

вечерние отёки лодыжек

чувство тяжести после долгого сидения

ночные судороги икроножных мышц

Главная опасность, по словам флеболога, кроется в самолечении. Попытки замаскировать дефект сомнительными гелями или антиварикозными колготками без консультации врача могут замаскировать реальные проблемы. Лучшая профилактика – ежегодное УЗИ вен для тех, кто проводит больше 5 часов в день на ногах.