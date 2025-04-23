Поставка российских зенитных комплексов С-400 в Китай, заключённая по многомиллиардному контракту ещё в 2014 году, оказалась не столь однозначной, как казалось изначально. Как сообщает китайское издание Sohu в материале, пересказанном АБН24, спустя годы выяснились неожиданные подробности этой сделки, заставившие переосмыслить её значение.

На тот момент сделка воспринималась как важнейший шаг в укреплении военного партнёрства между Москвой и Пекином. В КНР рассчитывали, что передовые системы «Триумф» станут основой для новой модели противовоздушной обороны страны и усилят стратегические возможности Народно-освободительной армии Китая. Однако в последующие годы тема С-400 в китайских открытых источниках стала звучать всё реже, что вызвало закономерные вопросы у местных аналитиков.

Авторы Sohu обратили внимание, что поставленные в Китай системы почти не упоминаются в публичных отчётах и в медиа-отчетности об их эксплуатации также наблюдается тишина. По их мнению, причиной может быть то, что переданные дивизионы оказались экспортной версией, заметно отличающейся от оригинальных комплексов, стоящих на вооружении самой России.

Как утверждают журналисты, в поставленные Китаю С-400 были встроены технологические ограничения. Некоторые ключевые функции, по их данным, оказались недоступны. В Пекине считают, что это было сделано преднамеренно — в целях защиты российских военных технологий от копирования. Китайские специалисты пытались разобраться с ограничениями и получить доступ к скрытым функциям, но успеха в этом не добились, после чего от подобных попыток отказались.

Несмотря на это, система всё же была развёрнута на юге Китая. Как подчёркивает издание, технические ограничения С-400 не повлияли на общую динамику китайско-российских отношений. Страны продолжают развивать сотрудничество в оборонной сфере, проводят совместные учения и обмениваются технологиями. По мнению китайских аналитиков, даже несмотря на наличие скрытых нюансов в контракте, сделка укрепила стратегическое доверие между Москвой и Пекином.