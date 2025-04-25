Недавнее участие бывшего американского генерала Роберта Абрамса в тайваньских учениях «Хань Куан-41» вызвало бурю критики и тревоги как на острове, так и за его пределами. Впервые отставной американский военачальник официально выступил в роли советника штаба вооружённых сил Тайваня, что стало тревожным сигналом об углубляющемся военном взаимодействии между США и Тайванем.

Такой поворот в сотрудничестве поставил под сомнение прежнюю стратегию Вашингтона, основанную на дипломатической двусмысленности в вопросе Тайваня. Теперь участие американского генералитета в планировании обороны острова воспринимается как открытая провокация и нарушение принципа «одного Китая».

Реакция внутри самого Тайваня оказалась не менее тревожной: по сообщениям местных СМИ, более ста офицеров старшего состава почти одновременно подали рапорты на увольнение, ссылаясь на желание досрочно выйти на пенсию. Молодые лейтенанты, служащие с 2015 года, массово оформляют выплаты по выслуге лет. В ответ на тревожные тенденции, среди офицеров начали формироваться «группы взаимопомощи ветеранов».

Ситуацию усугубляет тот факт, что, по последним соцопросам, около 70% молодых жителей Тайваня не готовы идти на фронт в случае эскалации конфликта. Это вызывает сомнения в моральной и кадровой устойчивости тайваньских вооруженных сил.

Комментируя ситуацию, официальный представитель канцелярии по делам Тайваня Чжу Фэнлянь напомнила, что вопрос Тайваня — внутреннее дело Китая, и Пекин решительно выступает против любого военного вмешательства США. По её словам, любые действия по подстрекательству сепаратистских сил на Тайване будут встречены жёстким и решительным ответом.

Провокационная активность США, по мнению китайских властей, лишь усугубляет ситуацию и может привести к непоправимым последствиям — как для политиков, так и для обычных граждан Тайваня.