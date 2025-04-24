Русский язык продолжает удивлять своей живой природой, и даже привычное слово «звонит» может вскоре зазвучать по-новому. Лингвисты из Российской академии наук предрекают, что в недалёком будущем ударение в этом глаголе сместится на первый слог — «звОнит». И это не случайность, а закономерный процесс эволюции речи.

По словам экспертов, изменения уже происходят. Многие носители языка, сами того не замечая, произносят слово именно так, с акцентом на начало. Это не ошибка, а отражение естественного сдвига, который затрагивает целую группу глаголов.

Если заглянуть в историю, то последние сто лет показывают чёткую тенденцию. Глаголы с окончанием на «-ить» постепенно «перетягивают» ударение с конца на основу слова. То, что раньше звучало как исключение, сегодня становится нормой.

Почему так происходит? Язык, как река, ищет самые удобные пути. Ударение на первом слоге проще для произношения, оно звучит естественнее в быстром потоке речи. Филологи отмечают, что этот процесс невозможно остановить — он отражает коллективный выбор миллионов говорящих.

Конечно, для кого-то «звОнит» пока режет слух. Но лингвисты напоминают: язык не стоит на месте, и то, что кажется неправильным сегодня, завтра может стать единственным верным вариантом. А как произносите это слово вы?