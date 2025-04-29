Лето, ароматный дымок мангала, сочный шашлык на тарелке — идиллия, которая может обернуться бедой. Врач-невролог из Военно-медицинской академии РФ Павел Хорошев предупреждает: свинина и баранина, столь любимые многими для приготовления шашлыков, могут таить смертельную угрозу из-за паразитов, способных поражать человеческий мозг.

Главная опасность кроется в цистицеркозе — заболевании, вызываемом яйцами свиного цепня. Попадая в желудок, эти паразиты под действием желудочного сока начинают путешествие по организму, проникая в кровь и оседая в органах. Печень, легкие, мышцы и даже мозг становятся мишенью. Последствия могут быть трагичными: от потери зрения до воспаления мозга, нередко с летальным исходом.

Баранина тоже не отстает по степени риска. В ней нередко обитают эхинококки и альвеококки, которые не менее опасны для здоровья. По словам специалиста, паразиты в этих видах мяса не погибают при обычной обжарке на мангале. Быстрый огонь не способен уничтожить угрозу, скрытую в волокнах.

Как же защититься? Хорошев подчеркивает: только длительная термическая обработка может стать надежным барьером. Кипячение в течение 1,5–2 часов или глубокая заморозка при -15 °C на протяжении полугода способны обезвредить мясо. А вот маринад, вопреки расхожему мнению, бессилен против паразитов.

Проблема усугубляется тем, что на рынках и в магазинах мясо часто продается без должной проверки. Микроскопия могла бы выявить заражение, но эта процедура остается редкостью. В итоге потребитель, сам того не зная, играет в опасную лотерею, выбирая кусок для семейного пикника.

Если паразиты добираются до мозга, последствия могут быть ужасающими: от психических расстройств до полной потери когнитивных функций. И это не просто слова — это реальная угроза, с которой сталкиваются те, кто пренебрегает правилами безопасности.

Есть ли альтернатива? Врач советует обратить внимание на говядину и курятину. Эти виды мяса считаются более безопасными для шашлыков, но и их приготовление требует строгого соблюдения гигиены. Тщательная обработка и внимание к деталям — вот ключ к безопасному застолью.