Секрет женского счастья после родов: не только секс, но и внимание партнёра

Романтические прогулки, совместные походы в кино или просто пара часов, проведённых вместе, — это не просто приятное времяпрепровождение, а важный фактор для гармоничной половой жизни. К такому выводу пришли специалисты, подчёркивая, что поддержка мужчины играет ключевую роль в эмоциональном благополучии женщины, особенно в послеродовой период.

Гинеколог Кондюров отмечает, что регулярная интимная близость не только даёт заряд энергии, но и способствует психологическому комфорту молодой мамы. Однако, по его мнению, одного секса недостаточно — важно сохранять эмоциональную связь и уделять время общению.

Ещё один важный элемент восстановления после родов — физическая активность. Даже минимальные, но регулярные занятия спортом помогают улучшить самочувствие и вернуть тонус организму. Врачи рекомендуют не пренебрегать этим аспектом, сочетая его с заботой партнёра и здоровыми отношениями.