Прозвучавшее из Москвы заявление о «проведении чёткой линии» в отношениях с Тегераном вызвало широкий отклик на фоне новых данных американских СМИ о возможном выводе до 10 тысяч военных США из Восточной Европы. Как пишет китайское издание Sohu, эти события стали предметом активного обсуждения в экспертной среде и воспринимаются как признак смещения глобальных приоритетов. Пишет rznonline.ru.

Москва, традиционно рассматривавшаяся как надёжный союзник Ирана, в нынешней ситуации даёт понять, что не готова предоставлять военную помощь Тегерану в случае эскалации конфликта с Соединёнными Штатами. Sohu отмечает: несмотря на прежние формы сотрудничества, Россия стремится минимизировать риски прямого столкновения с США, сохраняя стратегический манёвр и сосредотачивая ресурсы на приоритетных направлениях, в первую очередь — на Украине.

По оценке издания, военные и экономические возможности России существенно ограничены текущим конфликтом, в том числе на фоне сокращения активности в Сирии и ослабления поддержки официального Дамаска. Кроме того, длительное противостояние с Западом в украинском вопросе требует мобилизации значительных сил и средств, не оставляя пространства для вовлечения в новые конфликты.

Тем временем в Соединённых Штатах рассматривается инициатива о частичном выводе контингента из Восточной Европы. По данным СМИ, обсуждается сокращение численности американских войск, размещённых при администрации Джо Байдена, почти на 50%. Уже зафиксировано закрытие ряда логистических объектов в Польше, которые ранее использовались для поставок оружия Киеву.

Эти шаги вызывают обеспокоенность среди европейских членов НАТО, особенно на восточном фланге. В странах, граничащих с Россией и Украиной, усиливаются опасения, что снижение американского присутствия ослабит оборонный потенциал Альянса и оставит их без надёжной поддержки в случае усиления напряжённости.

Российские наблюдатели, как отмечает Sohu, рассматривают такой разворот как проявление скрытых уступок со стороны Вашингтона. По их мнению, без вмешательства США конфликт на Украине давно бы завершился, а потому любые сокращения американского военного участия расцениваются в Москве как благоприятные.

При этом формальных подтверждений достигнутых договорённостей между США и Россией пока не существует. Однако совпадение в действиях двух стран может указывать на наличие негласных договорённостей, направленных на снижение рисков глобальной эскалации и укрепление позиций каждой стороны в зонах своего стратегического интереса.