В телеграм-канале “Aviahub” появились кадры, на которых запечатлён момент боевого применения авиации. На видео видно, как российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 сбрасывает по позициям украинской армии две авиабомбы ФАБ-3000, оснащённые унифицированным модулем планирования и коррекции — УМПК.

На записи можно рассмотреть, как бомбы после отделения раскрывают свои крылья и затем устремляются к цели. Судя по кадрам, цели были поражены, однако их точное расположение не уточняется. Также не сообщается, сколько украинских бойцов было уничтожено в результате удара.

“Aviahub” отмечает, что Су-34 способен нести до четырёх таких бомб, но в данном случае применены только две. Причину этого объяснил источник коротко: “Потому)”. При этом, согласно наиболее вероятной версии, если на бомбардировщик навесить более двух ФАБ-3000, это может негативно сказаться на его манёвренности. В случае перегруза самолёт становится менее устойчивым и более уязвимым для противника.

Информация о направлении удара и деталях атаки в публикации отсутствует. Подчёркивается, что после попадания таких корректируемых боеприпасов шансов на выживание не остаётся.

