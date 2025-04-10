Овен: Импульсивность за рулём

Представители этого знака часто становятся участниками ДТП из-за своей стремительности. Они обгоняют в запрещённых местах, игнорируют ограничения скорости и воспринимают дорогу как соревнование. «Тормоза придумали трусы» — их негласный девиз.

Близнецы: Рассеянное внимание

Их главная опасность — многозадачность. Одновременное использование телефона, переключение музыки и бурные дискуссии с пассажирами приводят к потере концентрации. Статистика показывает: Близнецы чаще других пропускают знаки и светофоры.

Водитель-Близнец может свернуть не в ту полосу, увлечённо обсуждая новости

Стрелец: Чрезмерная самоуверенность

Езда «на авось» в незнакомой местности

Рискованные манёвры на мокрой дороге

Склонность садиться за руль в усталом состоянии

Водолей: Непредсказуемость

Эксперименты с маршрутами, внезапные развороты через сплошную и желание «проучить» других водителей делают их опасными. Их стиль вождения часто сравнивают с хаотичным серфингом в час пик.

Важно помнить: независимо от знака зодиака, ответственность за рулём — личный выбор. Регулярные уроки вождения и самоконтроль помогают нивелировать астрологические предрасположенности.