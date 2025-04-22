Политолог Дмитрий Родионов для РЕН ТВ допустил возможность нового применения баллистической ракеты «Орешник», но отметил, что следующий её пуск может быть направлен не на украинскую территорию. По мнению эксперта, потенциальным поводом для такого шага может стать удар немецкими ракетами Taurus по критически важным объектам России, в частности по Крымскому мосту.

Родионов напомнил, что канцлер Германии Фридрих Мерц в последнее время всё активнее продвигает идею передачи Украине этих дальнобойных систем. Он также открыто обозначал Крымский мост как возможную цель. На это уже отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, подчеркнув, что подобные действия будут расценены как прямое участие ФРГ в военных действиях на стороне киевского режима. Такие заявления, по словам дипломата, могут повлечь за собой последствия уже для самой Германии.

Возможный сценарий ответных действий, как считает Родионов, может включать использование «Орешника» против военной инфраструктуры в Европе, например, по позициям бундесвера в Прибалтике. Он отметил, что появление у Украины ракет Taurus, а тем более их применение по объектам на российской территории, станет переходом очередной красной линии. И Россия, по его мнению, такой шаг без ответа не оставит.

Эксперт также предположил, что заявления Мерца могут быть частью игры — формой давления или элементом торга между Евросоюзом и США. Однако полностью исключать реализацию планов по передаче Taurus Киеву нельзя. Родионов напомнил, как предшественник Мерца Олаф Шольц долгое время отказывался поставлять танки, но в итоге Германия заняла второе место по объёмам военной помощи Украине после США. Это, как подчеркнул политолог, результат действий именно Шольца.

При этом в самой Германии не все поддерживают инициативу по передаче Taurus. Премьер-министр Баварии и лидер партии ХСС Маркус Зедер заявил, что ракеты в первую очередь нужны самой Германии. «Прежде всего, нам нужно как можно больше Taurus для нас самих», – сказал политик.