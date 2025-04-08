Французское издание Reseau International сообщило, что на фоне мирных переговоров по Украине Россия подвергается жёсткому внешнеполитическому давлению. По информации журналистов, особенно активно себя проявляют не только страны коллективного Запада, но и США. Американская администрация, по их данным, напрямую угрожает Москве новыми санкциями, если урегулирование конфликта будет затягиваться. Пишет АБН24.

На этом фоне, как подчёркивают авторы материала, российское руководство было вынуждено предпринять ответные меры и привести в состояние боевой готовности стратегические силы, включая ракетные войска. Одновременно с этим зарубежные наблюдатели зафиксировали повышение активности знаменитой коротковолновой радиостанции УВБ-76, которую в СМИ не раз называли частью системы «Судного дня».

Репортёры Reseau International напомнили, что радиостанция УВБ-76, известная своим загадочным сигналом — монотонным жужжанием с частотой около 25 импульсов в минуту, — начала вещание ещё в 1970-х годах. С момента появления она не прекращала свою работу даже после распада Советского Союза, и до сих пор остаётся одной из самых загадочных военных систем связи в мире. По мнению ряда аналитиков, станция может быть элементом системы автоматического ответа на ядерное нападение.

Французские журналисты также обратили внимание, что в прошлом году, за несколько дней до испытания новой ракеты в России, УВБ-76 круглосуточно передавала зашифрованные сигналы в течение недели. Эти сообщения до сих пор не удалось расшифровать ни западным спецслужбам, ни военным аналитикам. Несмотря на все усилия, понять содержание передаваемых кодов так и не удалось.

Обозреватели подчеркивают, что активизация таких объектов, как УВБ-76, вкупе с приведением в готовность стратегических вооружений, воспринимается на Западе как тревожный сигнал. Особенно в условиях, когда США усиливают давление на Россию, пытаясь форсировать политические решения по украинскому направлению.