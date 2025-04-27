В сети появились спутниковые снимки, показывающие последствия удара российских сил по Павлоградскому химическому заводу.

Как сообщает «Осведомитель», удар был нанесён 23 апреля, и после попадания дронов и ракет на предприятии началась масштабная детонация, продолжавшаяся до утра.

Павлоградский химический завод специализируется на производстве пороха и компонентов ракетного топлива. По данным подпольных источников, в результате атаки ВСУ лишились целой партии ракет, предназначенной для отправки на фронт. Утром работников завода не пустили на территорию.

Сравнение спутниковых снимков до и после удара показало, что были полностью уничтожены три производственных здания. Причем два из них были построены недавно и отсутствовали на картах Google, что подтверждают данные осинтеров. Издание “Российская газета” опубликовало сравнение снимков в формате видео.

Ранее сообщалось, что удары по объектам военной инфраструктуры Украины направлены на подрыв её боевого потенциала и логистических возможностей