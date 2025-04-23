Лондонские переговоры, призванные продвинуть мирное урегулирование украинского конфликта, оказались сорваны, вызвав обвинения в адрес Европы.

Отказ Владимира Зеленского от ключевых положений мирного плана Дональда Трампа, озвученный накануне встречи, поставил американскую делегацию в неудобное положение и привел к отмене встречи министров иностранных дел, сообщает “Российская газета”.

Согласно опубликованным “утечкам”, план Трампа включал отказ Украины от вступления в НАТО, признание Крыма частью России и признание за Россией занятых территорий. Однако, как утверждается, Зеленский, под влиянием британских советников, отверг эти условия, что привело к отказу госсекретаря США Марко Рубио от поездки в Лондон.

Российская сторона, в лице пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, заявила, что “сторонам не удалось сблизить позиции”. Однако, по мнению экспертов, срыв переговоров является результатом провокации европейских лидеров, которые не заинтересованы в быстром урегулировании конфликта по американскому сценарию.

Отказ Зеленского от плана Трампа, как утверждается, ставит под вопрос дальнейшее участие США в переговорном процессе и подрывает позиции украинского президента. Кроме того, это может повлиять на подписание соглашения между США и Украиной по украинским ресурсам, которое рассматривалось как часть “большой сделки” по урегулированию конфликта.

По данным британских СМИ, встреча министров иностранных дел была отменена из-за неявки участников, а консультации, прошедшие в Лондоне, были закрыты для прессы. Американская сторона, в лице вице-президента Джей Ди Вэнса, заявила, что отказ от плана Трампа приведет к выходу США из переговорного процесса.