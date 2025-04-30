Слухи о первом складном смартфоне от Apple наконец обретают конкретные очертания. Инсайдеры раскрыли, что компания готовит настоящую революцию в своей линейке — устройство под названием iPhone 18 Fold, которое может увидеть свет уже осенью 2026 года.

По данным источников, новинка станет частью серии iPhone 18 и получит дизайн в стиле “книжки”. Это значит, что нас ждёт два экрана: внешний с диагональю 5,5 дюйма для быстрых задач и внутренний, раскладывающийся до 7,8 дюйма, для более комфортной работы или просмотра контента. Такой подход напоминает решения конкурентов, вроде Samsung Galaxy Z Fold, но с фирменным яблочным акцентом.

Интересно, что соотношение сторон экрана составит 4:3. Это делает iPhone 18 Fold ближе по духу к компактным планшетам, таким как iPad mini, чем к классическим смартфонам. Пользователи, привыкшие к вытянутым дисплеям, могут поначалу удивиться, но формат обещает удобство для чтения и работы с текстами.

Однако за инновации придётся заплатить немалую цену. Инсайдеры прогнозируют, что стоимость устройства стартует от 2100 долларов и может доходить до 3000 долларов. Это ставит складной iPhone в премиальный сегмент, где конкуренция пока не так велика, но ожидания от Apple традиционно завышены.

Пока официальных комментариев от компании нет, и все данные остаются на уровне слухов. Тем не менее, если информация подтвердится, Apple может серьёзно встряхнуть рынок складных гаджетов, который пока остаётся нишевым. Сможет ли iPhone 18 Fold оправдать свою цену и стать новым эталоном? Узнаем через пару лет.

А пока поклонники бренда и техногики по всему миру замерли в ожидании. Ведь Apple, как и всегда, умеет удивлять — в хорошем или не очень смысле слова, покажет время.