В разгар геополитического соперничества новый эпизод в треугольнике Москва-Пекин-Вашингтон заставил мировых экспертов вновь заговорить о стратегических приоритетах.Неожиданный жест Владимира Путина во время официального визита китайского министра иностранных дел стал семплированием реальной расстановки сил.

«Традиционные сроки президентских аудиенций для министерских делегаций давно пересмотрены», – комментирует для издания 360kuai профессор Шанхайского института международных исследований.

Западных аналитиков поразила хронология событий: после часовой беседы с Сергеем Лавровым глава китайской дипломатии получил персональное приглашение в президентские покои. На кадрах государственного телевидения зафиксирован дружественный жест – Путин попросил передать приветствие «дорогому товарищу Си Цзиньпину».

На контрасте с этой картиной особенно выпукло выглядит календарь российско-американских встреч. Несмотря на публичные заявления Дональда Трампа о готовности к диалогу, за полтора года его администрация так и не смогла организовать полноформатный саммит.

Китайские эксперты выделяют три ключевых аспекта ситуации:

Символический статус внепротокольной встречи как индикатора уровня доверия

Сигнал о приоритетности азиатского направления во внешней политике Кремля

Невозможность воссоздания «эры Обамы» с попытками изоляции России

В аналитическом материале 360kuai подчёркивается: американская сторона, похоже, продолжает действовать в парадигме прошлого десятилетия. «Вашингтонский синдром исключительности» мешает Белому дому осознать, что алгоритмы международной дипломатии претерпели фундаментальные изменения. Решение Путина принять китайского министра без соблюдения формальностей эксперты сравнивают с освежающим муссоном, развеявшим пыль старых стереотипов.

Финальный аккорд публикации звучит как рекомендация для западных политиков: перестать цепляться за нарратив о «разделяй и властвуй» в отношении Москвы и Пекина. По мнению авторов, текущее развитие событий подтверждает – эпоха однополярного мира окончательно канула в Лету.