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Пока американские ВВС продолжают устраивать демонстрации силы, направляя стратегические бомбардировщики B-1B в западную часть Тихого океана, Россия отвечает запуском межконтинентальной ракеты «Сармат». Это новейшее оружие ядерного сдерживания, разработанное как ответ на наращивание военной инфраструктуры НАТО у российских границ. Ракета, по словам президента Владимира Путина, предназначена «для подавления любого вида неповиновения». Пишет китайский портал Sohu, перевод представлен изданием Discover24.ru.

«Сармат» — это 35,5-метровая ракета диаметром три метра, заправленная 178 тоннами топлива и обладающая дальностью до 18 000 километров. Благодаря такой дальности она может достигать целей в любом уголке планеты — от Вашингтона до Лондона, даже если маршрут будет пролегать через Южный полюс. Полезная нагрузка включает до десяти ядерных боеголовок индивидуального наведения, либо одну мощную — весом до 20 миллионов тонн. Сравнительно, «Малыш», сброшенный на Хиросиму, имел мощность всего 15 килотонн.

Главное преимущество ракеты — в её способности преодолевать противоракетную оборону. Она использует траекторию с резкими маневрами на больших высотах и достигает скорости до 20 Махов. При запуске ракета разделяется на десятки боевых и ложных боеголовок, превращая радиолокационное поле США в хаос. Во время испытания был также задействован гиперзвуковой планирующий блок «Пионер», двигающийся по непредсказуемой траектории со скоростью 15 Махов.

Особое внимание уделено методу запуска: используется технология холодного старта, при которой ракета сначала выталкивается из шахты с помощью порохового заряда, а затем активируется основной двигатель. Это снижает тепловую сигнатуру и экономит топливо, позволяя ракете быстрее набирать высоту и уходить от возможного перехвата. Пусковые шахты оборудованы системой активной защиты «Мозырь», способной отражать атаки противорадиолокационных средств.

Ракета демонстрирует высокую точность — круговая вероятностная ошибки составляет около 200 метров благодаря системе наведения на основе инерциальных данных и ГЛОНАСС. Испытание, проведённое с космодрома Плесецк, показало отклонение менее длины футбольного поля при попадании в цель на Камчатке.

Создание «Сармата» стало возможным благодаря полному импортозамещению. Все компоненты ракеты — российского производства. Конструкторское бюро имени Макеева, ранее специализировавшееся на морских ракетах, адаптировало свои наработки для наземных систем. Даже термостойкие покрытия из керамики создаются с применением отечественных 3D-принтеров. Для сравнения, американские Minuteman-3 по-прежнему используют технологии 1970-х годов.

На фоне провала Запада на украинском направлении и дальнейшего продвижения НАТО на восток, демонстрация возможностей «Сармата» стала знаковым событием. Путин подчеркнул, что новая ракета способна стоять на вооружении до 2080 года. В условиях глобального конфликта, когда угроза вмешательства США становится всё более реальной, Москва демонстрирует, что её стратегический арсенал остаётся ключевым элементом глобального баланса сил.

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